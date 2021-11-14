宣導活動結合時下最夯的魷魚遊戲題材，成功闖關還能兌換限量的椪糖小禮物。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

冬天使用燃氣熱水器及爐具，常因居家通風不良或使用不慎而發生一氧化碳中毒事故，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊於14日上午在草漯保障宮辦理「防範一氧化碳中毒誓師活動」，利用創意短劇及闖關遊戲，讓民眾提高居家安全警覺性，防範一氧化碳中毒。

草漯消防分隊長黃章瑋表示，這次宣導活動包括防範一氧化碳短劇表演、住宅用火災警報器宣導、滅火器體驗、消防衣著裝、消防射水及CPR急救操作等，結合時下最夯的魷魚遊戲題材，教民眾正確消防知識及加強防範一氧化碳中毒，成功闖關還能兌換限量的椪糖小禮物。

黃章瑋提醒，民眾選購燃氣熱水器時應切記裝置於屋外通風處、室內應裝置強制排氣型熱水器及使用電熱水器或太陽能熱水器等3大保命對策，尤其寒流低溫來襲時，在家裡使用燃氣熱水器洗澡一定要記得打開一扇「保命的窗」。

黃章瑋說，民眾如有遷移或更換熱水器需求，明年1月1日起可至各消防分隊申請補助，若有符合低、中低收入戶者最高可補助1.2萬元，名額有限，符合資格的民眾可電洽轄區消防分隊詢問。

第三大隊大隊長殷明坤表示，若民眾家中為5樓以下社區或住宅，且未設置火警自動警報設備，可至消防局網站或電洽所在地消防分隊，免費申請住宅用火災警報器，期盼民眾都能及早安裝、及早通報、保平安。住警器申請網址：https：／／tyfdsiren.tyfd.gov.tw：449／tyfdsiren／index.php)。