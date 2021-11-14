德國著名陸軍裝備企業-萊茵金屬公司(Rheinmetall)發表了最新型的Skynex車載式機動防空系統，可以最高效的清除來襲的低空威脅，包括直升機、無人機、巡弋飛彈等。

防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬發表的影片展示了卡車版本的 Skynex 防空系統，操作員從遠端控制，從電腦螢幕中發現 8 架小型無人機，一按鍵盤，35公釐快砲幾乎在一瞬間就將無人機掃落。

Rheinmetall Air Defence: Skynex truck-mounted engaging drone swarm

該公司表示，Skynex是萊茵金屬最新的防空砲系統，以獨特和開放式架構，建立起防空砲的新標準。奧勒岡(Oerlikon) X-TAR3D戰術雷達，採用集成式 X波段，可主動扇形區域搜索功能，使目標尋找與確定變得簡單、快速和可靠。它的高度自動化設備，使得操作員只需確認目標與開火即可。奧勒岡GDM-008-Mk3機砲，射擊效率每分鐘200發，射程3500公尺。