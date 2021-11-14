Anholt-Ipsos日前公布了一份2021年最新國家形象排行，德國連續5年高居榜首，第2名則是加拿大，第3名是日本。值得注意的是，在這分排名中，鄰近台灣的南韓排名第23、新加坡排名第25、中國大陸排名第31，台灣則是第33名。這份排名也在網路上引發熱烈討論，更有不少網友試圖找出原因。

Anholt-Ipsos國家形象指數是一項全球國家和地區品牌調查，該指數根據國家的生活品質、投資移民、價值觀、和文化程度等因素來確定排名。在今年60國參與的評選中，榜首是德國，第2名是日本，第3名是義大利，英國第5、法國第6、瑞士第7、美國第8、瑞典第9、澳洲第10。

這分榜單也在PTT上引發網友熱議，「覺青哭暈在地上」、「日本就是猛」、「叭叭，有問題啦，以後不參加了」、「覺青氣哭」、「排名裡一堆國家都沒有，像是葡萄牙」、「大內宣過頭了看這個很不習慣」、「大內宣成功，大外宣失敗」。

有些網友則討論起台灣排名令人意外的原因，許多網友都提到了交通、房價、移工等問題，「說實話台灣的移民投資真的不被外國人喜歡」、「台灣機車多、老醜建築多，有夠敗形象」、「文化、旅遊、人民、移民投資」、「來台旅遊直接看破交通法規跟沒有一樣」、「在馬路都像魷魚遊戲一樣，還要跟別人比什麼」、「台灣對外勞很差啊，不管是漁工還是工廠」、「台灣十年除了房價物價幾乎沒啥成長」、「賺30年買不到自己的房子，有33很猛了」。