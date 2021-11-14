KB金融經營研究所14日發布的一份報告顯示，2020年韓國金融資產規模超過10億韓元（約台幣2576萬元）的個人年增10.9％，為39.3萬人，占總人口的0.76％。主要是由於去年股市暴漲推動金融資產規模增加，以及房市價格不斷攀升促使房地產資產比重增加。
該機構向年均金融資產超過10億韓元的400名個人進行了相關問卷調查。就「在韓國個人淨資產達到多少才算富人？」的提問，回答「總資產規模100億韓元以上、年收入至少3億韓元以上」的受訪者最多，占40.3％。
KB金融經營研究所14日發布的一份報告顯示，2020年韓國金融資產規模超過10億韓元（約台幣2576萬元）的個人年增10.9％，為39.3萬人，占總人口的0.76％。主要是由於去年股市暴漲推動金融資產規模增加，以及房市價格不斷攀升促使房地產資產比重增加。
該機構向年均金融資產超過10億韓元的400名個人進行了相關問卷調查。就「在韓國個人淨資產達到多少才算富人？」的提問，回答「總資產規模100億韓元以上、年收入至少3億韓元以上」的受訪者最多，占40.3％。
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