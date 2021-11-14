後疫情時代外送商機蓬勃，披薩市場對於小單價及個人餐的類型需求，也較以往提高20％，業者為符合訂購型態的轉變，破天荒推出全面外送費0元搶市，也瞄準健康餐商機，推出「紙包低碳餐」，碳水化合物低於40克，給外食族更多元的選擇。

台灣達美樂即起正式將外送費調降為0元，無論是199元的個人餐，或是多人派對分享餐，全面都享免外送費。達美樂表示，觀察5月時的3級警戒以來，整體網購及外送訂單成長近3成，單人及小單價的需求量也較提高20%，希望藉此措施，加強品牌在外送市場的競爭；另達美樂滋心系列餅皮，目前也推出半價特惠。

必勝客首度聯名裸鑽雪莉（Naked Malt）打造「威士忌牛排干貝比薩」，大披薩850元。（必勝客提供）

而「低碳飲食」是現在上班族流行的健康飲食法，透過三餐減少碳水化合物量，並提高蛋白質、纖維質的攝取，讓身體負擔少一點。必勝客因應市場需求，新設計「紙包低碳餐」，每份餐點碳水化合物含量均低於40克，並搭配炙烤雞胸肉、松阪豬肉等，首波限量開賣，只在全台30門市販售，其中「炙烤起司嫩雞餐」嘗鮮價239元。

除了健康取向外，喜歡玩味的必勝客，即起也限時推出重磅「威士忌牛排干貝比薩」，把六盎司的牛排鋪在比薩上，再搭配炙燒干貝，佐以聯名裸鑽雪莉威士忌風味醬，搭配松露起司龍捲風餅皮，大披薩850元。