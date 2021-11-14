電影《流麻溝十五號》改編自1950年代綠島「女性思想犯」真實故事，今日在綠島舉行開鏡儀式，出品人姚文智、導演周美玲率主演余佩真、連俞涵、徐麗雯與徐韜及全團隊祈福拍攝順利。周美玲表示，她拿到這個題材就被深深吸引，「這是一個『女性思想犯』的故事。但，思想有什麼罪？」姚文智則說，這部片將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。

《流麻溝十五號》改編自曹欽榮原著《流麻溝十五號-綠島女生分隊及其他》，背景為1950年代綠島集中營，政府對政治犯進行再教育，此處曾關過一批女性思想犯稱為「綠島女生分隊」，是姚文智成立的「湠臺灣電影公司」首部作品，由曾參與《返校》策劃及行銷的牽猴子股份有限公司發行，目前於綠島拍攝中，劇組於拍攝期間遵守衛福部防疫規範。電影主軸環繞在三位女主角余佩真、連俞涵、徐麗雯身上，分別詮釋女學生、未婚舞者、年輕母親，她們在這被抹去名字，僅以編號代稱，過著不知明天在哪的日子，預計2023年秋天在大銀幕與觀眾見面。

導演周美玲擅長以女性視角切入，今年二月首度造訪綠島後，她就一頭栽進研究工作中，構思著這部電影的風貌，對這群女性的內心世界產生無限想像，她思索：「身為女性，在那保守的1950年代，『有思想』又會給她們帶來什麼不同的罪？女性加思想犯的基本元素，觸動了我。」這部電影裡，一定會有台灣女性一路走了這半個多世紀以來，篳路藍縷的心聲。

余佩真片中飾演無辜遭牽連入獄的高中生余杏惠，年僅17歲就被送往這座「火燒島」教育改造。（湠臺灣電影提供）

演技及歌曲創作全能的余佩真飾演無辜遭牽連入獄的高中生余杏惠，年僅17歲就被送往這座「火燒島」教育改造，面臨各種刑求與生命威脅，承受極大的精神壓力，她與徐韜飾演的男生分隊成員林耀輝萌芽的情愫，是唯一能讓她片刻逃離現實的安慰劑。余佩真一直都很關心轉型正義的事情，因此當劇本來到面前，她表示：「很感激，是很棒的練習機會。」導演周美玲則說：「余佩真有一雙靈秀的眼神，特別能詮釋無辜女學生的熱情、天真與純粹。」

金獎女演員連俞涵片中飾演貌美高冷的女舞者陳萍，此角設定是台灣現代舞先驅蔡瑞月的獄中學生，因優美舞姿引起高層管理者貪戀，使她陷入兩難，連俞涵坦言這是個「很考驗人性的角色」。不過讀完劇本後，她認為劇中雖然有很多殘忍的地方，但這些角色用信念及僅有的溫暖片刻，支撐過這段時光，「所有人在絕境中依然充滿韌性，這部分很感人」。

不僅是優秀演員還憑編劇作品勇奪金鐘獎的徐麗雯，則飾演一位年輕母親嚴水霞，是獄中少數具有抗辯思想的囚犯，私下流通報紙供獄友傳閱，以「不合作運動」消極抵抗強權。徐麗雯形容此角「身心都有骨幹，直挺挺的。有韌性，所以為了理念，可以在縫隙彎折」，她把嚴水霞看作一個同時有堅定信仰又有堅定信念的人，「她臨死時，能怎麼反應？除了笑，我想不出更好的了。」

徐韜飾演的男生思想犯林耀輝是畫龍點睛的男性角色，25歲的他對戒嚴年代十分陌生，卻在第一次看劇本時哭了，他表示：「在時代底下每個人都是渺小的，但為了信念和自己所愛的人可以再堅持一下，多一點點也好。」甚至為熟悉角色，用破台語硬跟阿嬤聊1940、50的台灣，他笑說，以往從未跟阿嬤深談，是這個角色讓他感受到戲劇之外的愛。

徐麗雯片中飾演少數具有抗辯思想的囚犯，以「不合作運動」消極抵抗強權。（湠臺灣電影提供）

幕後拍攝團隊更是一時之選，導演周美玲與攝影指導劉芸后再度攜手合作；參與過《賽德克巴萊》、《誰先愛上他的》等片的資深美術指導周志憲，則巧手在原址再現當時獄中勞動教育的情景，使拍攝更添真實感與魔幻感，彷如時空倒轉70年。演員造型也十分考究，曾以蔡明亮導演的《臉》獲金馬獎最佳造型設計的王佳惠做足功課，希望眾演員們即使穿著如制服般的囚服，依然要透過細節帶出每個角色的獨有性格。