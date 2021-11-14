前台中市長胡志強出席國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，他表示，四個公投是為了子孫好生活，也批行政院長蘇貞昌在立法院亂講話，還說，做國家的衛生部長，拜託戒菸，菸都戒不掉，不要做部長。

胡志強說，這兩天有人找一群青年在電視上面講，說我開放萊豬進口，我沒有叫你吃呀，如果這樣的邏輯通，開放海洛因進口，我也沒有叫你吃，開放手槍進口，我也沒有叫你殺人，開放棒球棒進口，我也沒有叫你到街上打人，萊豬就是毒品，絕對不能開放，

他也說，現在歐洲國家都在重新檢討核電，要把核電變成乾淨能源，但有人在立法院講，法國沒有地震，他查證，法國地震去年1萬2千2百多，一個國家的行政院長可以在立法院亂講話。

還有人說要我辭職下台，是因為我喝酒、還是唱歌要下台，都不是，是因為你違反防疫規定，沒有戴口罩、沒有保持防疫距離，做國家的衛生部長，我拜託你一件事「戒菸」，菸都戒不掉，不要做部長，你底下的同仁天天叫人家戒菸，不敢跟你說，有夠大牌啦。

胡志強說，四個公投不是不是為我自己、不是為國民黨，也不是為台中，他說他是三個孫子的阿公，如果四個公投過，我們子孫生活好，我們要為子孫投這四個同意票，世界最危險的地方有人說就是台灣海峽，可能會打仗，四個公投都過政府不能亂來，就會有和平，子孫就會過好日子。

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