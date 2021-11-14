警消到場後發現男子已死亡多時。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

相關鑑識人員已到現場勘查採證。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區南104–1線6公里處，14日下午4時有農民採菜路過，突然聞到一股臭味，結果在距離道路約2米的山溝發現一具男屍，嚇得呼救，警消到場後發現男子已死亡多時。警方初步調查，屍體旁有一輛變形的腳踏車，目前還在確認男子身分，鑑識人員已到現場勘查採證，詳細身分、年齡及死因仍待調查。