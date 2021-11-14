農民出門採菜聞到一股臭味驚見男屍 嚇壞急報警 19:172021/11/14 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農民採菜路過，突然聞到一股臭味，結果在距離道路約2米的山溝發現一具男屍。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消到場後發現男子已死亡多時。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 相關鑑識人員已到現場勘查採證。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市東山區南104–1線6公里處，14日下午4時有農民採菜路過，突然聞到一股臭味，結果在距離道路約2米的山溝發現一具男屍，嚇得呼救，警消到場後發現男子已死亡多時。警方初步調查，屍體旁有一輛變形的腳踏車，目前還在確認男子身分，鑑識人員已到現場勘查採證，詳細身分、年齡及死因仍待調查。 路人見男停車場睡死沒反應 熱心報警曝真相 店員見詐騙包裹勸別取貨！客人反應他驚呆 網一看：不意外 #東山 #採菜 #山溝 #男屍 #報警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Google Maps驚見害羞圖案 照片曝光引熱議：外星人傑作 11:412021/11/13 搜奇 尾隨OL進樓梯間襲臀 「手槍俠」不願離開套弄自慰 10:342021/11/13 社會 新型態鳳梨釋迦收入保險降低理賠門檻 並再度延長投保期限至11月30日 18:552021/11/12 財經 歐陽靖搭小黃險撞名車遭持球棒威嚇 嘆「富裕沒有錯，錯的是教育」 09:252021/11/13 娛樂 安徽蒙城消防員為救人 與輕生女子雙雙墜樓亡 11:552021/11/13 兩岸 于北辰驚爆收到「死亡警告」恐嚇信 臉書喊：已報警 08:122021/11/13 政治 情侶看電影摸黑激戰 員工笑虧：零死角全都錄 13:212021/11/13 搜奇 老翁出門迷途失聯 心急兒報案見父騎車徘徊冷到發抖 16:082021/11/14 社會 逢甲商圈國產雜糧假日市集 呷美食、玩遊戲認識國產雜糧 13:202021/11/14 財經 遊客入住花蓮民宿驚見數隻活體蟑螂 民宿得知後僅回「無能為力」 11:422021/11/13 生活 看屋筆記：南港區八方玥(個案＋價格分析) 09:002021/11/13 建案開箱-台北 社會熱門新聞 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 信義區四獸山攀岩峭壁墜崖 中年男救起仍不治 - 社會 瑪莎3惡煞全一個樣！ 車床二代驚人前科曝光 - 社會 瑪莎富少爸道歉 宋媽心痛回：我兒生命被輕賤如螻蟻草芥 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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