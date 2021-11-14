防範冬季一氧化碳中毒桃消防局四大隊辦闖關活動宣導。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

根據內政部資料統計，今年已發生45件一氧化碳中毒事故，其中近9成都是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所，桃園市消防局第四大隊14日舉辦防範CO中毒大型宣導闖關活動，盼能讓民眾在遊戲體驗中學習，共同防範一氧化碳中毒。

活動五大防災防火宣導項目，分別為防火知識宣導、地震體驗宣導、著裝射水體驗、住警器宣導、一氧化碳中毒宣導闖關體驗活動，透過民眾親身體驗增加專業知能並完成闖關遊戲，更可將現場所學知能實際運用到機智問答以換取「大型抽抽樂」禮品及現場摸彩活動，舞台區更提供各樣拍照造型版提供民眾拍照留念。

第四大隊大隊長郭百倫呼籲，平時居家環境應維持通風，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即停止使用熱水器並打開通往室外的窗戶通風，並檢視家中熱水器裝設位置是否正確，如有疑慮可洽消防局或當地消防分隊查詢，同時消防局於每年1月1日起推動熱水器補助申請活動，促民眾共同來防範一氧化碳中毒，共建安全的居住環境。