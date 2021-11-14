中央流行疫情指揮中心宣布接種高端疫苗的民眾，要出國可混打疫苗，台北市議員王鴻薇14日指出，目前只有4個國家承認高端，美國甚至直接把打高端的民眾擋在國門外，不過，衛福部長陳時中竟然說美國規定怪怪的，她說，接種過高端的77萬人民再度成為白老鼠了，幫蔡政府做混打試驗，「這到底是美國政府奇怪？還是蔡政府奇怪？」

王鴻薇指出，2個月前，當時各界議論紛紛說打高端可能會沒辦法入境美國，陳時中說「世界不是只有美國」，現在又反過來說人家規定奇怪，高端通過國內EUA（緊急使用授權）時，指揮中心專家李秉穎可是大力吹捧，說高端效力直逼Novavax保護力達9成。

她還表示，先前陳時中也一直說混打要有科學依據，請問現在高端混AZ、莫德納、BNT，有什麼依據嗎，接種過高端的77萬人民又再度成為白老鼠了，幫蔡政府做混打試驗，這到底是美國政府奇怪？還是蔡政府奇怪？