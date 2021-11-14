NetFlix原創韓劇《魷魚遊戲》自8月份開播以來話題不斷，不僅劇中場景及人物穿搭不停的被粉絲們拿出來翻玩，也一併捧紅了劇中的演員。其中，在劇中飾演大反派的44歲男星許成泰，不久前才被挖出精英身份，近日登上實境節目的他，也展現私下最真實的面貌，再度圈入一票粉絲。

《魷魚遊戲》開播後不僅創下驚人的收視，也在最短時間內登上NetFlix最夯戲劇的第一名，使劇中演員的身價因此水漲船高，而在劇中飾演身材壯碩、慓悍大反派「張德秀」的演員許成泰，近日還受邀登上國民節目《全知干預視角》公開私下生活。他的經紀人在節目中爆料，現實生活中他的個性十分害羞、靦腆、有禮貌，與劇中角色的個性天差地遠，因此還有另一個綽號為「許可愛」；私底下的許成泰也十分孝順、有愛心，家中養的2隻貓咪皆為領養，有空時還會煮一桌子的好菜請母親與經紀人吃。

另外，經紀人還爆料許成泰其實還是位寵妻魔人，與妻子愛情長跑10年的他，不僅天天會早起給妻子做早飯，還會變化各種不一樣的料理，家務事也能一手包辦，完全是「最佳丈夫」的代表；而節目中，他除了熟練的挑揀菜葉外，也展現了一手好廚藝，讓現場主持人全驚呆，網友們看到後也紛紛大讚「他的人品真是無可挑剔」、「會做家事的男人最帥了」、「私底下的哥哥真的很可愛」、「真羨慕！哥哥演技好又疼老婆」，受到網友一致讚賞。

事實上，許成泰過去曾在南韓前幾大企業擔任主管職，是年薪高達上百萬的菁英，但他為了完成當演員的夢想，毅然決然放棄高薪工作全力在演藝圈打拼，而當時他的太太不僅沒有阻止，還在他身旁默默陪伴並支持，讓許成泰滿是感激，如今演藝事業攀向高峰，也讓不少人發現他不為人知的一面。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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