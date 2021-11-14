許富凱（左）在《孟婆客棧》調查狄玫來歷。（公視台語台提供）

唐美雲（右）與方馨在《孟婆客棧》有曖昧情。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》收視告捷，網友關心方馨的泳裝照是否有機會兌現？對此方馨直喊：「一言既出駟馬難追，但現在是玲瓏（方馨飾）男友萬千帆（唐美雲飾）不准！」方馨轉述萬千帆說「不可以這麼快就放送玲瓏的泳裝照，要先別人的！」例如飾演無名的張書宇討論度高，可以先推無名養眼照滿足觀眾！

該劇繼「靠北老闆」引發網路話題後，客棧成員們彼此之間情愫，逐漸浮上檯面，「辦公室戀情」成吸睛焦點，客棧老闆萬千帆與廚娘玲瓏有相愛相殺的曖昧互動，一場玲瓏有事請託老闆情節，竟被要求要先「學貓叫」讓萬千帆腹大笑：「母老虎，變成一隻小貓。」玲瓏好氣又好笑直指對方：「對貓比人好！」網友笑言：「方馨簡直突破恥度！」方馨形容這場學貓叫戲份超級可愛，意外造成網友學貓叫熱潮，甚至朋友看到她，也對她喵喵叫，讓她直呼真的太可愛了。

這場辦公室戀情就連飾演客棧最資深成員蔡振南也化身「報馬仔」忍不住打小報告，用釣魚理論提醒老闆：「要快狠準，看到喜歡就要趕快釣，提防扮豬吃老虎的人，小心敵人就在你身邊！」要老闆注意玲瓏與客棧保全無名的互動，還說「老闆你的魚，我會幫你顧好」。

另一辦公室戀情則是客棧企劃小諸葛（許富凱飾）與資深女星狄玫間的幻想婚禮，原來飾演許富凱媽媽的林美秀，懷疑兒子喜歡狄玫，心中驚嘆：「原來我的寶貝兒子喜歡這樣有年紀的女人！」甚至換想起兩人婚事，而這場「姊弟戀婚禮」，只見許富凱嘴甜：「聽某嘴大富貴，永遠的娘子，未來的路你我牽手一起走。」更寵溺地說：「妳是我的心肝，勝過我的親娘！」兩人甜蜜轉圈，震驚林美秀，嚇得她連忙想要阻止。許富凱形容第一次遇到狄玫姐，就要以新郎的古裝禮服碰面，感覺相當新奇跟特别，他回憶起拍攝當下要跟狄玫臉碰臉，送上「貼臉殺」，古意他的自招「真的有點害羞，甚至不敢直視對方眼睛」。