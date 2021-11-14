英國舉行第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）在13日達成近200個國家共同對抗氣候異常的協定，但印度最後一刻就燃煤發電方向更改關鍵用詞，令人擔心更難達成緩和全球暖化速度目標。

印度針對煤電提出把「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步減少」（phase down）。前者在減碳意義上是禁止使用，後者是減少用量而非禁止。有幾個國家對此極度失望，因為煤電是全球最大廢氣排放的單一來源。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明稿中說：「脆弱的地球仍搖搖欲墜，我們仍在敲氣候災難的大門。」

瑞士環境部長索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）認為在煤電上改變字詞為「逐步減少」後，將更難把全球氣溫上升幅度限制在攝氏1.5度內。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，各國除了接受印度的要求就沒有其他選擇，否則大會就無法達成協定。他堅持該協定對世界來說是好消息。

儘管不少國家不滿為期兩周COP26所達成協定的成果遠不足夠，但並非一事無成，至少在減碳行動上有一定進展。

該協定為國際碳權買賣設定規則，要求碳排放量大的國家明年在聚會上，提出其正在減少排放的證明。

但不少國家有其政經因素顧慮，無法保證會按照科學家提出的要求，快速地大量減少碳排放，來把地球暖化速度低於危險程度。