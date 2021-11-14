一向外交關係良好的中與與斯里蘭卡關係，最近因一筆有機肥料交易糾紛引爆外交風波。載運青島一家公司出口的有機肥料因被認定品質不合格遭到退貨，當地媒體嚴厲的批評則引發陸企反擊，指其「詆毀中國企業與政府形象」要求賠贘。中國大使館以強硬態度介入處理，斯里蘭卡也因而爆發普遍的反中情緒。

據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡政府今年5月突然停止所有化學肥料進口，試圖將該國轉成世上首個完全有機農業國家。法令宣布後，斯里蘭卡以4970萬美元（合台幣13.8億元）從一家經營海藻肥料的青島海大生物集團購買 9.9萬噸有機肥料。首批貨物由一艘名為河馬精神號（the Hippo Spirit）貨輪於9月載運 2萬有機肥料運往可倫坡。

貨輪抵達可倫坡後在檢驗期間發現肥料品質有問題，當地政府的科學家說，這些肥不利農作物生長，可能還會有害。斯里蘭卡農業部總監席爾瓦博士（Dr. Ajantha De Silva）說：「樣本的測試表明（中國）肥料沒有作無菌處理，已經發現有些細菌會對胡蘿蔔和馬鈴薯等植物有害。」因此這批肥料遭到業主退貨。

斯里蘭卡當局這一決定引發青島海大公司憤怒的反駁，指責斯里蘭卡媒體報導此事時使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞「詆毀中國企業和中國政府形象」。同時還指責斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）不科學的檢測方法和結論，不符合國際動植物檢疫公約，因此要求檢疫局賠償800萬美元，以彌補其遭受的聲譽損失。

隨著爭議升級，當地法院下令國有的斯里蘭卡人民銀行，停止為等待入境的貨物支付900萬美元貨款。中國駐可倫坡大使館做出回應，將該國有銀行列入黑名單，理由是該銀行未向該公司支付款項。在嚴重的爭議下，載貨的輪船亦一度拒絕離港，目前則停靠在離可倫坡不遠的斯里蘭卡西南海岸附近。

報導說，在最近與中國大使館官員會面後，斯里蘭卡官員拉賈派克薩 (Shasheendra Rajapaksa) 表示，他們已同意通過雙方同意的協力廠商實驗室重新測試新樣本。如果貨物最後還是遭到退回，對該公司與中國來說都很尷尬，可能影響到未來相關交易，目前全球有50多國使用大陸出口的有機肥料，其中包括美國與澳大利亞。

事件引發的反中情緒不只在媒體上轉化為惡言相向，斯里蘭卡民眾甚至藉此質疑政府是否有抵抵禦中國施壓的能力。斯里蘭卡參與中國「一帶一路」倡議，目前接受了來自中國數十億美元的基礎建設貸款。該國在2017年出現無法償還貸款的問題，最後被迫以具有戰略意義的漢班托塔港口99年期租賃權及多數股權來償還。當地媒體也批評，這些貸款根本是中國設下的債務陷阱。

目前斯里蘭卡農民急缺有機肥料，官員表示，只要這批有機肥檢驗合格，很快就可以再從大陸運送有機肥料過來。當地一些專家批評，斯里蘭卡的有機肥料政策太過激進，將嚴重影響農業經濟，並影響糧食安全，也因此有大量農民對此政策進行激烈的抗議。