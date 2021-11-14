台灣老牌風雨衣大廠達新今天公告董事兼總經理胡伯澤辭世，享年55歲。達新表示，各項業務均由各部主管分層負責，公司營運一切正常，新任者將再另行公告。

1966年次的胡伯澤畢業於日本立命館大學，為達新創辦人胡江河的五子，自2008年出任達新總經理，2017年底以個人生涯規劃為由辭職，轉任達新海外企業執行長，負責集團歐美地區外銷新客戶、新業務的開發，今年6月回鍋達新接下總經理一職。

達新現任董事長吳子聰為創辦人胡江河的女婿，四子胡伯毅為副董事長，原本胡伯澤回鍋總經理，二代接班經營鐵三角陣容成形，如今因胡伯澤的辭世，經營團隊將再次異動。

達新近2年因為土地出售，業外收益豐厚，2020年處分台中大遠百旁的2593.47坪土地，入帳處分利益逾新台幣57.5億元，在業外挹注下，全年稅後盈餘54.29億元，每股盈餘（EPS）高達31.97元。

達新12日公布最新財報，今年第3季營收6.82億元，稅後盈餘2.33億元，EPS 1.75元，累計前3季營收17.63億元，年增8.16%，稅後虧損289萬元，EPS為-0.02元。