基隆市長林右昌今日出席認識大學系列線上講座「建築＆設計學群」探索。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌今日出席認識大學系列線上講座「建築＆設計學群」探索，和柏成設計創辦人邱柏文談論業界實況及願景，鼓勵同學要有顆社會關懷的心，並強調規畫設計最終目的，是解決人的生活與都市環境問題。

林右昌直播時和同學、家長們分享，自己就讀台大城鄉所，從求學成長與學習的心得及相關產業與職涯方向，人生在選擇時如何思考，提供同學作為未來生涯的參考，他強調，這個產業未侷限什麼樣子的孩子才能進入，只要開心，都是可努力的方向。

「念規畫或建築當什麼最好？ 當市長最好。」林右昌說，念台大城鄉所時，充滿熱血想改變這社會，設計不是天馬行空亂想，背後有理性基礎及價值在。設計背後是「概念」，才發展出設計內容，其次是「價值」思維影響設計方向、體現思考邏輯與架構，這在城市規畫公共建設時，背後都是整套思維與價值。

林右昌提及，現今製圖工具與軟體、動畫、科技演進日新月異，基隆是全台第一個城市運用光達技術製圖建立數位模型，未來利用3D系統運算呈現城市圖像，對都市環境景觀視覺與衝擊進行評估與模擬。他說，不一定要會畫圖才念設計，有資訊能力，對改善城市環境、提升競爭或對人類生活有興趣，都可思考往這領域探索。

有同學提問，如何在生活培養觀察力？林右昌鼓勵，有顆社會關懷的心，隨成長在不同人生階段，會有不同的體驗與頓悟，在學習過程中去探索，關懷社會不同階層、各式各樣不同生活方式的人，需求就不一樣，最後找到屬於自己的答案。

教育處長林祝里表示，為協助高中學生認識大學生涯進路，基隆市政府特別與全國高中家長大聯盟合辦「建築與設計學群探索講座」，談論業界實況及願景，讓有志於設計及建築學群的高中生，了解求學過程及工作實務現況。