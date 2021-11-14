經濟不景氣，許多人想自行創業當老闆，不過做生意需要技巧和頭腦，不能光靠一腔熱血，否則可能會血本無歸。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座眼光獨到，具有經商天賦，做生意幾乎穩賺不賠，是真正的實力者。

天蠍座：

天蠍座在12星座中最穩、危機感也最強，而且這種危機感不是外人三言兩語就能消除，唯有透過自己的努力，才能讓他們產生安全感，所以一旦天蠍座確定目標，就會全身心的投入其中。加上天蠍座能忍受孤獨，抗壓性也強，能承受創業路上種種磨難；再者，天蠍座普遍第六感神準，面對事情也相當謹慎，做出判斷的準確率都比較高，很少衝動行事，因此做生意幾乎能穩賺不賠。

處女座：

處女座是一個很會「計算」的星座，可能是性格比較計較，所以很少做虧本的買賣，即便如此，理性的他們並不會因為一點小虧損而損失更大的利益，所以還是會有所取捨。另外，處女座有一雙火眼金睛，他們很會看人，一眼就能看出眼前的對象跟自己是否契合，或是有無可用之處，加上他們的能力不差，行動力也強，又對自己有近乎完美的要求，因此做生意的成功率比其他人還高。

獅子座：

獅子座個性豪爽、不拘小節，熱愛交朋友的他們，很容易跟人家打成一片，也許獅子座當時沒有這麼強烈的目的性，但是在廣結善緣之下，人緣和人脈確實帶給他們在創業路途上不少的助力和利益。但也因為獅子座大方、不愛計較，很多時候可能會讓他們吃點小虧，不過其實他們並不太在意，獅子座更看重的是在貴人的幫襯之下，反而會有意想不到的收穫。