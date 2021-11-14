2021年第12屆全國泰拳錦標賽，14日在北市南港鷹雄拳擊館落幕，兩天賽事共產生20個量級冠軍，其中服務於新北市捷運局綜合規劃科「幫工程司」的劉心荷，在女子48公斤級決賽拳腿齊飛，打得對手招架乏力而棄權，第2回合提早確定捧回冠軍盃，最具女拳王架式；保一總隊維安特勤幹員林勁成在壓軸戰施展熟練的警察身手，以5比0打敗大會第一長人、身高185公分的林敬智，登上男子75公斤級拳王寶座，個人連續第5年在全國泰拳錦標賽封王。

劉心荷2021年自台大土木系畢業當年便高考及格當上公務員，因家距新莊泰拳運動武館不遠，就近習拳，或許具備台大女壘校隊的基礎，很快練就一身的拳腳功夫，她說：「電視綜合格鬥節目挺吸引我，於是開始練習泰拳，走上格鬥之路。」160公分的劉心荷極熱衷拳腳功夫，閒暇除打泰拳外，也參加過散打比賽。

中華民國泰拳協會理事長張恩煌表示，賽事因新冠肺炎疫情延後近半年，但選手全力準備，比賽競爭激烈，過程精彩可觀，水平更甚往年；除了林勁成在個人連續第5年在全國泰拳錦標賽封王，男子60公斤級「文化大學」陳禹希，以3比2力克「MuayPlus慕泰」黃鴻羽，完成6連霸，寫下全國泰拳錦標賽連霸新紀錄。

年僅8歲的北投明德小學三年級生方翔恩來自「協和拳館」，是本屆賽會最年輕選手，但拳腳到位，有板有眼，在青少年組賽事以4比1打敗年長2歲的對手胡鈞泰，成為全國泰拳錦標賽史上最年輕的冠軍得主，並與青少年60公斤組的簡亮宇共同獲頒最佳新人獎；賽事總幹事高菩祈表示，為了推廣泰拳運動，今年加開青少年組比賽，希望吸引更多愛好者投入。