日本札幌市發現「割裙偷拍狼」，一名男子不僅偷拍女學生裙底風光，讓警方驚訝的是，受害女性的裙子都發現遭人割破，目前已深入調查該名嫌犯的偷拍犯案過程。

據《北海道電視》報導，現年34歲的橫山豪，9月16日下午2時半左右，涉嫌在札幌地鐵大通站的手扶梯上，用智慧型手機伸進高中女生的裙底偷拍，整個過程全被監視器拍下。據遭偷拍受害人表示，她被偷拍當天發現自己的裙子有被割破情形。

該名偷拍狼9月30日重施故技，再偷拍一名20歲女大生，警方獲報於10月間將他逮捕，並且發現，該名女大生與9月受害高中女，同樣出現裙子被割破痕跡，因而懷疑這2名受害女性的「破裙」事件，都是出自於橫山之手，目前正在積極調查其中關連性。

消息傳出嚇壞日本網友，紛紛震驚表示「性騷擾、偷拍等性犯罪的再犯率極高，就算被逮了，放出來之後又會犯案，實在太可怕了，應該加重刑罰」、「被抓不到2個星期又再犯，這種人根本沒有可教化可能」、「完全沒在反省啊」等。