未來一周天氣出爐，中央氣象局表示，周一、周二氣溫緩步回溫，周三雲多雨增，周四起鋒面及東北季風造訪，各地氣溫再降，夜晚比清晨更涼，北部、東半部降雨機率高，下周日(21日)下一波鋒面及東北季風報到，且強度較前波強，會有較明顯降溫。此外，根據各國模擬顯示，菲律賓東方海面恐又有熱帶擾動，不過目前無侵台機率，正持續觀察。

未來一周天氣，前半周稍回暖，周四起再轉涼。(圖/氣象局)

明天(15日)東北季風減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅北部及東半部地區有零星短暫雨。周二(16日)各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部及大台北地區偶有零星短暫雨；溫度方面，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫25至27度，中南部及台東高溫28至30度，各地早晚天氣仍涼，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差大。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(17日)華南水氣移入，水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，其他地區雲量也增多；如果華南水氣較多，降雨區域不排除會擴大一些。周四(18日)東北季風增強，周五至下周日(19日至21日)東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦轉涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

22日至24日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。此外，氣象專家吳德榮表示，各國模式皆模擬，在菲律賓東方海面有熱帶擾動，不過無論是否發展成颱，皆無侵台的機率，由於模式仍在調整中，應持續觀察。