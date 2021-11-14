衛福部長陳時中繼日前流出未戴口罩、飲酒唱歌的影片後，目前又瘋傳陳時中在陽明山餐敘中大展歌喉的影片，人數逾10人，還有那卡西伴奏，全場也無人戴口罩。陳時中僅簡單回應「家庭私人聚會」。被問到民進黨裡面有人在出手了嗎？前民進黨立委郭正亮竟回說，「感覺是啊！」

被問到陳時中影片接連流出，是民進黨裡面有人在出手了嗎？郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，「感覺是啊！」因為嗨歌喝酒那個影片是17個月前的，而陽明山這支影片在同一天就已經出來。郭正亮認為，陳時中對他自己違反防疫指引，要做說明，因為很多人說他是雙標。

郭正亮接著表示，他雖不覺得陳時中跑的地方有問題，因為那個地方要談利益勾結，實在不太可能。可是陳時中去了那個地方，那是什麼時間、有沒有符合防疫指引？這個才會真正會連動他是否參選。不過，現在疫情還沒有完全確定結束，能夠宣布參選嗎？明年1月各國疫情恐怕不會淡化，歐洲現在疫情也很嚴重，怎麼知道台灣不會有第二波疫情？

郭正亮認為，陳時中當然想選，他如果不想選，就不會去跑攤。他強調陳時中有很多情況是身不由己，就是疫情的問題。如果12月之後，又有疫情，他能夠宣布參選嗎？所有的人認為指揮中心的位置比什麼都重要，就怕他也走不掉，真正的問題就在這裡。

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