WHAT TEAM A在2021國際移工藤球王爭霸戰台北站稱王。（中華民國藤球協會提供）

中華民國藤球協會舉辦的「2021國際移工藤球王爭霸戰」，因新冠肺炎疫情影響延辦，14日終於順利在台北市中正運動中心熱鬧開踢，14支隊伍火力全開，共同角逐台北站「藤球王」之殊榮，WHAT TEAM A一路過關斬將，直落二力退另一強隊WHAN YEN FC奪冠。

WHAT TEAM A全體隊員的驚喜之情溢於言表，問及得獎感言，直呼「太開心了！不知道說什麼了！」隊長林勝福（Champa Phetkla）提到，和隊員在淡水認識，平時會相約練球，卻因為疫情沉寂了很久，沒想到這次還能拿到獎盃。

止步亞軍的WHAN YEN FC則是來自桃園南崁，隊長潘杰（Laihakhot Methasit）說，雖然與第1名失之交臂，但是能拿到亞軍已經出乎意料，不愧對隊員練習時受的傷，潘杰更表示，沒想到爭霸戰辦得如此盛大，並感謝中華民國藤球協會，讓他們能戴著獎牌風光回家。

本屆爭霸戰因疫情影響調整，分別在14日台北、21日桃園兩站開打，將各誕生兩組「藤球王」，所有參賽隊伍均由移工組成，為了配合參賽選手們的工作行程，中華民國藤球協會每年的爭霸戰都選在周日舉行，希望透過「以球會友」的方式建立與國際移工之友誼。

藤球對大部分台灣人來說可能有點陌生，其實它在東南亞比籃球還要流行，玩法與踢毽子類似，因為三球過網、球不落地等規則，又被稱為「用腳踢的排球」，而從觀賽者的角度來看，藤球運動是力與美的結合，華麗的動作使它在日本有「空中格鬥」之美名，更被列入亞運的必辦項目。