近期天氣漸涼，各種秋冬穿搭也跟著攻佔IG版面，眼尖的網友們也發現，除了服裝換季、許多女星的包款也跟著換季，例如溫貞菱近期於個人社群平台上分享冬季感十足的穿搭，紫色長袖衛衣搭配米色短褲，最後再以毛茸茸的Marc Jacobs包款增添亮點，讓人看得驚呼「太少女了！」另外，曾演出《如懿傳》的大陸女演員李沁，近期則為義大利品牌FURLA代言，於綠色草原上以綠色、米白色大衣搭配秋冬新包款，呼應品牌本季的核心，展現自然清新的時尚魅力。

Marc Jacobs 丁香紫泰迪熊The Tote Bag(迷你) ，1萬1900元，(小) 1萬2900元。（Marc Jacobs提供）

近期毛茸茸的外衣深受消費者喜愛，本季Marc Jacobs也讓品牌經典包款如相機包The Snapshot 、The Tote Bag等換上絨毛外衣，與消費者一起度過可愛又療癒的冬天，顏色方面則提供個性黑、燕麥褐、丁香紫等，其中溫貞菱便是以黑色的The Tote Bag泰迪熊系列包款，使整體穿搭有畫龍點睛的效果，為視覺帶來溫暖又童趣的俏皮感。

大陸演員李沁，為義大利品牌FURLA擔任大中華區2021秋冬形象代言人。（FURLA提供）

FURLA 2021秋冬新品，(左)Sirena系列(右)Villa系列。（FURLA提供）

本季FURLA則以以擁有歡樂氣息的鮮豔色彩為主，徵覺醒也向大自然的景觀致敬，例如黃色象徵太陽的溫度、從一系列的藍色到薄荷綠，則是向廣大的海洋致敬，故本季也特別請2021秋冬形象代言人李沁，於綠色草原上以綠色、米白色的風衣，搭配Sirena系列、Villa系列包款，在冷冷冬季傳遞愉悅氣息；另外，正值SOGO百貨週年慶期間，即日起至22日，品牌針對忠孝SOGO門市全店推出滿萬現折1000元、消費1萬8000，即贈價值2800元的品牌絲巾或價值3280元的鑰匙圈。