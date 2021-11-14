台灣獨立設計品牌 be homme 以 「身體是一座廟」為共同創作主題，反轉百年骨董繡服，結合刺青藝術重新定義時裝面相，古著再製工藝；而台灣新銳服裝設計師 Claire 自創品牌22/7 by Hsu ，近期在台首度推出 SS22 Let’s Play 概念，跨界與插畫藝術家Yu-Ting合作，以Yu-Ting 獨有的藝術風格描繪出公園的人物與生活。

be homme 「身體是一座廟」創作聯展，本次展覽，邀請所有來客共同參與立體作畫的實驗行動藝術。（ be homme 提供）

be homme此次與清醒刺青主理人鍾欣澋，remake工藝murmur設計師詹英民，古董國服設計師高源泰，攝影師AL Poshi五個來自不同場域的職人合作，融合台灣宮廟藝術、街頭潮流藝術，共同創作出3系列各五套、共30件服裝作品，即日起至30日止，於西門町附近以「身體是一座廟為題」舉辦創作聯展，現場融合影像與服裝，期盼觀者在虛實之間，探討人與人的溫度。

22/7 by Hsu 無袖刺繡帽T_無袖黑oversizedＴ恤。（22/7 by Hsu提供）

22/7 by Hsu 烏干紗襯衫洋裝。（22/7 by Hsu提供）

而22/7 by Hsu品牌創辦人Claire，其設計以簡約紐約風格為主，靈感則多源於雕刻與建築，2022春夏系列以台灣社區常見的公園景色為靈感，將公園內色彩鮮豔的健身器材、兒童遊戲區器材為本季色調，材質上則以涼感織品為主，讓穿著服裝的人夏季也能維持優雅，另外本季與插畫藝術家Yu-Ting合作， 以Yu-Ting 獨有的藝術風格描繪出公園的人物與生活，透過高質感的立體刺繡結合22/7 by Hsu一向簡潔俐落的設計，帶大家一起到公園玩耍，回到最初。