南韓37歲女星申敏兒（신민아），近期憑著韓劇《海岸村恰恰恰》而再度爆紅，雖然她也因為劇中男主角金宣虎的醜聞而被迫中斷所有宣傳活動，依然沒有影響她的高人氣。而近日接下知名精品代言人的她，也罕見的穿上性感的透視裝，大秀凹凸有致的身材曲線，吸引網友們的目光。

申敏兒日前雖受到金宣虎醜聞的影響，取消所有電視劇的專訪及宣傳活動，但人氣依舊暴漲，接下多個廣告代言，近日申敏兒便成為Gucci的全球品牌大使，並在釋出的形象照中展現迷人的好身材。只見申敏兒在近日公開的近況中，曬出一張背對著鏡頭的照片，臉上帶著迷人微笑的她，往下一看才發現蕾絲黑裙整件鏤空，使翹臀曲線一覽無遺。

而事實上，申敏兒早在3天前就公開過這套穿搭，上半身粉色蕾絲上衣搭配黑色的蕾絲高衩長裙，透視的布料經過燈光一照，使內搭膚色小褲與一雙大長腿若隱若現十分性感，令粉絲們忍不住大讚「姐姐太性感了」、「破尺度的穿搭」、「姐姐的腿真美」、「這種衣服大概只有姐姐能駕馭的了」，吸引超過68萬人按讚。

另外，申敏兒近日也受邀登上時尚雜誌《DAZED》的封面，在公開的照片中同樣秀出一雙迷人的長腿，配上性感的黑絲襪與專注的神情，再度電暈一票粉絲，直呼「姐姐身材實在太好了」、「性感又時尚的姐姐」。