大陸首批4檔科創50ETF實現1年之內規模翻倍、持有人用戶數突破100萬的成績單，也為科創板引入長線配置基金，截止第3季底，科創板ETF持有的股票市值超過400億元（人民幣，下同），在公募基金科創板持倉市值占比超過30％。

此外，相比科創板對於個人投資者設定的50萬元門檻，科創50ETF顯著降低了普通投資者的參與門檻，從最新基金第3季報數據來看，首批科創50ETF中，多達3檔基金的個人投資者持有占比超過50％。

據《中國基金報》引述中證指數公司網站顯示，海外資管公司也發行了不少科創50指數的產品，相關產品分佈在紐交所、港交所、倫敦證券交易所、東京證券交易所，泰國證券交易所等，目前海外市場的科創50ETF產品多達7檔。

回顧2020年以來，截止11月13日，大陸科創50指數實現超過44％的增長，年化收益超過20％，超越了上證50、滬深300等主流市場指數。

作為跟蹤科創板市場表現的指數工具，去年9月22日首批4檔科創50ETF發行，首日吸金上千億元，經過比例配售，最終四檔基金合計募集突破200億。之後繼續吸引場內資金配置，截至11月11日，4檔科創50ETF合計規模高達421.67億元。