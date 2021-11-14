溫貞菱（左起）、范少勳、莫允雯演出的電影《不想一個人》今在金馬影展世界首映。（陳俊吉攝）

劉冠廷今現身金馬影展系列活動，希望演出的《詭扯》票房打敗《永恆族》。（陳俊吉攝）

愛情電影《不想一個人》今（14日）於金馬影展舉行世界首映，導演的范揚仲率領演員范少勳、莫允雯、溫貞菱等演員共同出席，與現場觀眾一同搶先看。由於3位主角在拍攝前皆實習片中角色職業，女主角莫允雯扮藝廊經理，表示被鎖在冰冷的藝廊實習1個月，對她來說是很不一樣的體驗。

男主角范少勳的角色在酒店工作，他稱剛開始先跟導演觀察那區域人的穿著打扮，之後再到酒店大廳感受氛圍，最後再「下海」實習當酒店少爺1個月，「聽到蠻多不樣的故事，身歷其境去感受這個角色」。溫貞菱以該片2度入圍金馬女配角，她則感謝兩位表演指導老師，幫助演員們在角色呈現與拍攝上更有自信、更順利。

由許富翔執導黑幫動作喜劇片《詭扯》入圍金馬獎8項大獎，劉冠廷再度入圍男配角，他一登場就令人捧腹大笑，片中還搞笑致敬梁朝偉的經典《無間道》，他說：「小時候很喜歡在電影台看港片，希望《詭扯》之後也能變成經典，值得讓大家再三回味。」最後表示自己有個小小的願望，希望《詭扯》能打敗漫威電影《永恆族》。