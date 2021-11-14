朱立倫參加台中市文化基金會舉辦「藍青挺第一屆青年培訓營」，席地而坐與青年對談。（陳世宗攝）

台中市文化基金會主辦的「第一屆藍青挺青年培訓營」，共吸引超過百位青年朋友報名，並錄取其中55位優秀學員，共同就公共事務與社群行銷做發想與學習。國民黨主席朱立倫14日與青年對談時說，「如果要升官發財請加入民進黨，如果要為社會打拚請加入國民黨」，國民黨現在是最辛苦的時刻，希望有理想為台灣、中華民國打拚的人能加入國民黨。

朱立倫說，年輕朋友是一切的希望，他從參政的第一天就講，從政的目的就是一代比一代更有希望、一代比一代更強，下一代比我們這一代更有希望，國民黨走過這麼多年，最早創黨的一個比一個年輕、一個比一個優秀！我自己很幸運的非常年輕就當桃園縣長、新北市長、行政院副院長，很多年輕的同事一起和我打拚！

朱立倫指出，希望將來有更多年輕朋友，不管在黨、在政府，基層從里長、代表、鄉鎮市長、議員都有很多年輕朋友，一起跟我們打拚，一路從地方首長、立委都是如此；國民黨將來重返執政，更需要好多青年朋友跟我們一起為社會努力，大家都有這份熱忱。

朱立倫說，國民黨就像一個平台，他就任後第一件事提出「同舟計畫」，同舟計畫是我們國父、孫中山總理他的精神就是「同舟共濟」，因國民黨現在是最困難的時候，不是最好的時候，如果要升官發財請加入民進黨，要為社會打拚請加入國民黨。因為我們現在是最辛苦的時候，希望大家有這份理想，為台灣打拚、中華民國打拚，來加入國民黨拜託大家都邀請朋友為國民黨、為台灣、為中華民國這塊土地來努力。

朱立倫指出，第二除同舟計畫外，很多青年的培訓計畫，我一直要求要選訓用方式，不能只有訓練，未來要讓大家有機會，如果透過專業的革實院培訓出好多優秀培訓出來的企業家，讓大家去那裡工作，還可以到社會NGO公益團體，我們有很多公益團體朋友歡迎大家一起來。

有些加入地方政府，台中、新北、彰化、宜蘭、花蓮、台東都歡迎加入，有很多朋友加入民意代表，包括立法院、議會、地方基層，我們用選訓用方式，希望大家一起持續的努力，還有青創是很重要的，和很多青創朋友合作。

朱立倫強調，國民黨是一個平台，國民黨要靠年輕朋友，我們都不再年輕，希望年輕朋友一起為台灣努力，為下一代來努力，大家跟我當年都一樣，我們充滿理想、充滿熱情！國民黨要一棒接一棒，我們的棒子等待大家來接。