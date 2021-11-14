高雄鳳山體育館14日擠進比13日更多的4866名球迷，身為地主的高雄鋼鐵人，當然不想讓他們失望！鋼鐵人隊長「男模」呂政儒甩開上半場低迷手感，全場投進6顆三分球，包辦全場最高35分，幫助鋼鐵人95比89險勝台北富邦勇士，摘下熱身賽首勝。

呂政儒在上、下半場三分球外線手感判若兩人，上半場三分球投7中1，到了下半場卻變投6中5，他在賽後表示，「我知道自己上半場手感不好，所以中場走進休息室，就是重新調整好自己的心態，下半場才能發揮。」

曾獲選中華男籃國手的藍少甫，攻下鋼鐵人全隊次高的15分，王柏智12分，從富邦交易來的王律翔也有11分，呂政儒表示，「我們這支球隊才剛成立沒多久，陣容也以新秀居多，所以拿到這場熱身賽勝利很重要，只要大家把每次進攻做好，就會有好的結果。」

而在另一場熱身賽，台新夢想家延續昨天贏球氣勢，靠著洋將吉爾貝克貢獻18分、10籃板的雙十數據，以及成力煥17分、5籃板，最後以90比88險勝桃園領航猿，夢想家搶到熱身賽2連勝，接下來PLG熱身賽將於20、21日前往台北市台大體育館進行，屆時兩天將打5戰。