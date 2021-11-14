清大楊芷昀單場24分為個人UBA生涯新高。（大專體總提供）

110學年度富邦人受UBA大專籃球聯賽女一級預賽第1階段，14演出「新人秀」，近兩季第3佛光大學119比63輕取本季重返一級的清華大學，兩隊4名大一菜鳥有3人得分寫新高，其中佛大射手黃渝庭三分6投中5飆25分，清大主控楊芷昀10投中5攻下24分，雙雙寫下生涯三分球、得分兩項個人新猷。

黃渝庭出身HBL乙級女籃第2名能仁家商，過去沒多少人聽過她名字，本季踏循能仁學姊黃意娟的腳步來到佛大，第1階段預賽前兩戰贏台科大、台體，她各替補4分鐘、2分鐘，一分未得，三分球1投沒中。

此役黃渝庭一樣自板凳出發，第1節末飆進三分彈後彷彿找到出手信心與準星，第2節初包括2記三分球連飆11分，第3節再添5分，末節再飆2記三分彈，全場25分，外帶籃板、助攻、抄截各3，繳出生涯代表作，她說：「手感好就多投、沒想太多，只是沒料到會這麼準。」黃渝庭補充，個人過去6年從沒像這場進那麼多三分球、得那麼多分。

系出HBL名門永仁的清大大一控衛楊芷昀，本就備受矚目，UBA初體驗，前兩戰輸台師、成大，她一場打滿40分鐘、一場撐38分鐘，各獲5、10分，對成大一戰另有6助攻、5籃板、4抄截，表現全方位，14日對佛大個人再拚39分鐘，第1階段預賽3戰總計只休3分鐘，堪稱大會頭號女鐵人，與佛大一戰三分球單場10投5中，都是過去6年在永仁歷經JHBL、HBL的前所未有，得分更是生涯首破20，外帶6籃板、4助攻、2抄截。