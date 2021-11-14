耶誕節將近，各居家品牌如IKEA、Crate and Barrel、生活工場、HOLA等品牌，也各自推出相關新品迎接佳節，另外品牌也提供居家佈置建議，讓你輕鬆用小擺件、色系搭配妝點家中，營造耶誕氣息。

Crate and Barrel White 白瓷鐘塔擺飾，原價680元，特價612元。（Crate and Barrel提供）

Crate and Barrel LED陶瓷聖誕樹，原價780-2650元，特價702-2385元。（Crate and Barrel提供）

說到耶誕節腦中自然浮現出紅、綠兩色，但其實這兩個顏色在居家佈置中，因為過於濃烈的顏色較少被運用，台灣消費者熱愛的居家色系依舊以耐看、溫暖的大地色系、暖色系為主，故居家業者建議若想營造耶誕節氣氛，不妨從小配飾著手，如HOLA、Crate and Barrel皆推薦以耶誕擺飾，增添過節氣氛，其中Crate and Barrel主要以白色作為「雪」的意象，在些許物件上增添經典耶誕色澤

而HOLA則挑選具聲光效果的配件，營造置身故事場景的魔幻感受。

VINTER 2021紙質聖誕樹，利用小空間就能打造聖誕氛圍小角落。（IKEA提供）

VINTER 2021聖誕新品系列推出多款禮品袋、包裝紙、禮物盒、紙膠帶、線材等，充滿活潑的聖誕元素，簡單完成充滿聖誕氛圍的禮物包裝。（IKEA提供）

IKEA 2021聖誕系列 推出多款亮眼質感小物 在家復刻出北歐奇幻聖誕童話。（IKEA提供）

除了上述做法之外，也可大紅大綠中增添一點灰色質地，抑或是運用不同深淺製造層次感，例如IKEA近期推出的耶誕新品，今年品牌以北歐森林童話為主軸，飾品多運用森林動物、槲寄生、耶誕老公公、自然圖騰為主要元素，同時也針對耶誕節特別推出VINTER 2021負乾燥花籃子，以松針、地衣香味在嗅覺上營造冬日佳節氣息。

IKEA 11月1日起開放預購「聖誕派對外帶餐」，11月30日前訂購享早鳥優惠。（陳俊吉攝）

另外，IKEA延續去年熱銷的「IKEA聖誕派對外帶餐」內容包含迷迭香烤全雞、雞肉紅醬千層麵、鮮甜清爽海鮮總匯沙拉、多汁的維也納香腸、大三元吉利丸、蔬菜馬鈴薯餅、野莓起司蛋糕還有氣泡飲料，自11月1日起開放預購到12月31日為止，11月30日前訂購可以1680元帶回原價2160元的派對全餐，不需在外人擠人也能享受佳餚。

HOLA 秘密花園的客廳聖誕樹。（HOLA提供）

HOLA午夜沙龍的餐廳聖誕樹（HOLA提供）

Designed by HOLA 活體植物盆栽組，藍翠柏、聖誕紅。（HOLA提供）

而HOLA每年都會為耶誕節訂製雙主題，今年分別為秘密花園與午夜沙龍，前者以北國雪景為題後者則以冬夜神秘深藍，營造浪漫過節感，且今年首推出的Designed by HOLA系列則推出耶誕節限定活體植物盆栽，內容有「聖誕紅」、「藍翠柏」，兩款植物皆是歷年來耶誕節熱門植物款式。而生活工場今年耶誕則走童趣路線，特別推薦耶誕必備派對好物「歡樂聖誕老公公飲料罐桶」，外型吸睛可愛讓人看了不經會心一笑，另外品牌人氣商品短絨毛玩偶商品，繽紛色彩加上超萌外表，用於擺飾或是送禮都十分合適。