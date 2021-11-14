今2架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 20:352021/11/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運9-通信對抗機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有2架侵擾西南空域，都是慢速機，包括1架運8-技偵機、1架運9-通信對抗機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次。 又一起類似事故 美軍F-15E也發生座艙罩脫落 信義區四獸山攀岩峭壁墜崖 中年男救起仍不治 #10月 #2架 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SOGO周慶首波周末開催 04:102021/11/14 焦點要聞 美軍恐犯戰爭罪 炸死64婦女幼童機密行動曝光 10:312021/11/14 國際 大新竹首座 無人機考照場啟用 04:102021/11/14 地方新聞 打第2劑AZ暴瘦7公斤還拿枴杖 前立委稱「生不如死」 18:162021/11/14 政治 打擊電視廣告不實 桃園衛生局主動稽查 17:212021/11/14 生活 精英總座無預警請辭、董事換 竟是大同2派人馬角力 19:002021/11/14 財經 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 15:032021/11/14 財經 陸出口有機肥料爆爭議 引發與斯里蘭卡罕見外交風波 19:502021/11/14 兩岸 北京證券交易所15日開張 首批合格投資者超過400萬戶 11:202021/11/14 兩岸 環狀線板新站啟動招商 打造2萬坪複合式捷運宅 04:102021/11/14 焦點要聞 嘉縣義竹農會幼兒園 明年收費減500元 04:102021/11/14 地方新聞 政治熱門新聞 瑪莎拉蒂惡少毆傷男大生為何迅速引起重視？ 郭正亮曝關鍵 - 政治 陳時中嗨唱影片被瘋傳 王世堅發現2問題：他自己要負責 - 政治 約陳時中赴宴 劉教授賭1億無女陪侍 吳子嘉心裡很難過 - 政治 2022台北市長選戰 黃暐瀚：他恐怕危險了 - 政治 陳時中聚會影片外流劉教授喊1億保證絕無女侍 彭文正：有點奇怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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