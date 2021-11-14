國民黨14日在台中舉辦「公投顧台灣 民主拚未來」，前總統馬英九談到公投綁大選時表示，民進黨推動公投最出力的人是蔡同榮，被尊稱為「蔡公投」，同樣姓蔡現在卻把公投封殺了，他語出驚人說這個人叫「蔡殺投」。台下觀眾一片驚呼，馬英九強調，他沒有講錯，「蔡公投在天之靈一定感到很氣憤」。

「4個都同意台灣最有利！」馬英九登台宣講四大公投案，首先助攻反萊豬，他指出，萊克多巴胺是生長促進劑，為農委會公告禁藥，不懂蔡政府為何開放美國萊豬進口，形成「豬不吃的東西給人吃」弔詭現象。

馬英九提到，全世界最大的消費市場是中國大陸加歐盟，多達20億人口都拒吃萊豬，逼得美國萊豬產量只剩20％。蔡總統逼國人吃這20％萊豬，非常奇怪，難道是故意討好美國。況且美國不是CPTTP成員，不吃萊豬，不影響入會，他三度強調自己立場是「反萊豬，不反美豬，不是針對美國，是針對萊劑。」

馬英九接著談到公投綁大選，他說，這原來就是民進黨所主張，但現在又忘記了，他表示，民進黨政府在2017年將舉行公投的門檻放寬，結果2018年10項公投議題全輸，才驚覺有多麼不受人民歡迎，可是卻心虛歸咎於公投法太寬鬆，於2019年修法成鐵籠公投。

馬英九表示，民進黨推動公投最出力的人是蔡同榮，被尊稱為「蔡公投」，現在來了一位姓蔡的，把公投封殺了，叫「蔡殺投」。台下觀眾聽言一片驚呼，馬英九強調，他沒有講錯，「蔡公投」在天之靈一定感到很氣憤。

馬英九質疑，毀滅公投對民進黨有何好處呢？呼籲國人一定要支持公投綁大選，因為實施公投就是實現憲法的直接民主，才能杜絕民進黨一黨獨大的間接民主所造成獨裁現象，

馬英九解釋，蔡政府2年前公布開放萊豬，沒有在行政院會討論，也沒有跟地方商量，公布之後，國防部說軍人不吃萊豬，教育部說學生不吃萊豬，退輔會說退輔機構也不用來豬，這政府怎麼回事？總統親自決定的事很多人不挺你，沒有經過商量，獨裁到這個地步。

馬英九指出，桃園藻礁是很多海洋生物棲息地，蔡總統曾經去過，也喊出「藻礁永存」，說這話是說著玩的嗎？說完就忘記。他回想自己當總統時遇到彰化人反對國光石化設廠，他2度到彰化與農漁民對談，定調台灣生產高值的石化產品，而乙烯改到中國大陸福建生產，問題就解決了。

「我們都是總統，我能做到，承諾藻礁永續的蔡為何做不到？」馬英九說，中國民國的環境基本法明文規定，若經濟科技或社會政策危及環境時，應以環境保護為優先，調整經濟政策，就能使兩者並存。

馬英九酸，從來沒有一位總統任內發生全台3次大停電，第一次是靠核二廠救援，第二、三次是靠核三廠救援，核電扮演非常重要角色，廢核四非常不利，且平白損失3300億元。

馬英九點名經濟部次長最近還稱核四坐落活斷層帶，其實中央地質調查所早宣布核四下的斷層已4萬年沒動靜，以美國標準超過3萬年，就不是活斷層，經濟部次長根本公然說謊話。

馬英九最後說，核四重啟可以緩和缺電危機、台中空汙以及電價緩漲，國安問題也不會受影響。蔡總統名言「謙卑謙卑在謙卑」，現在一卑都沒有，表示根本不重視民意，要用公投讓他知道民意不可忽視。