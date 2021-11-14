無罩唱歌影片是黨內故意外流？ 陳時中一句話回應｜中時新聞網

衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，很多名嘴認為是民進黨的黨內鬥爭。現又傳出當天拍攝者是一位美女「紅酒經銷商」，她認為爆料者心機很重，希望風波趕快平息。

衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注，甚至傳出這影片外流可能是綠營內鬥，想阻擋陳時中參選市長之路。

陳時中13日曾表示，「不用過多臆測」，被問到是否認為有人要鬥掉自己，他則簡短回應：「沒有，代代自有才人出。」似乎話中有話，暗指有其他人選。

不過，今日傳出，當天拍攝者是一位美女「紅酒經銷商」，當天以「侍酒師」身分參與宴會。

根據《三立新聞》獨家報導，這位「紅酒經銷商」是一位美女，當時以「侍酒師」身分受邀參加宴會，但不認識陳時中。對於影片流出，她認為爆料者心機很重，對於這段影片造成友人困擾感到抱歉，只希望風波趕快平息。

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