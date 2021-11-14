30歲台中李姓男子今年3月在網路報名參加「個人挑戰線上跑」，花費新台幣400元，過了大半年，近期卻接到詐騙集團假冒客服來電，謊稱先前交易疏失，誤將他升級付費高級會員，須每個月固定消費特定額度，將導致其帳戶每月自動扣款。對方指示他操作解除分期設定，已此騙走13萬元。

另名20歲台北張姓男大生則因疫情趨緩，想重拾路跑熱情，上網搜尋適合跑鞋，在某網路賣場購物後，接獲假客服來電，謊稱他原為一般會員但遭誤設為經銷商，所以會被陸續扣款12次。同樣以解除分期設定的話術，搭配購買遊戲點數，騙走他2萬9000餘元。

刑事局指出，此類手法即為傳統解除分期付款手法，係因網站會員資料遭駭客入侵外洩，導致民眾接獲詐騙電話。常見話術為「設定成高級會員」需扣繳會費、系統出錯「訂成團體票券」、誤設「自動儲值」萬元儲值金、「誤刷信用卡」需辦理退費，及「資料與其他會員搞混」需重新設定等。

詐團利用民眾急切欲取消錯誤設定的緊張情緒，假冒銀行客服逐步誘騙操作網路銀行或ATM可輸入29989的「密碼」、「代碼」解除設定，實際卻是使民眾利用匯款功能將款項轉出至詐騙集團指定人頭帳戶。

刑事局表示，經統計今年1至10月「解除分期付款」詐騙手法受理案件數，於全般詐騙手法排第2名，財損金額排第3，受理案件數及財損金額較去年同期皆有上升趨勢，顯見民眾仍需多加留意。分析被害人年齡層，30歲以下占全部被害人近6成，顯見年輕族群為這類詐騙手法的高發族群。