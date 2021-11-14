文化王玥媞14日在UBA新球季第1階段預賽單場29分創UBA生涯新高。（大專體總提供）

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第1階段，14日文化116比49輕取隊史首度晉級公開女一級的台北護大，快意3連勝、4人得分上雙，其中王玥媞29分「得分機器」繼續運轉，兩名大一菜鳥王禹雯12分、8籃板，為目前個人最佳表現，郭虹廷則贊助10分、7籃板。

文大上季新人后、大二中鋒鄭慧慈貢獻19分、16籃板，連2場「雙十」、生涯第9次，但卻快樂不起來，因為從國中、高中到大學並肩作戰第8年的「麻吉」丁芷容，個人因素在季前離隊，雖仍留校續修學業，但不排除下學年轉至他校，還打不打球也是未知數。

鄭慧慈透露，兩人雖然國小不同校，因為同班同學是丁芷容的表弟，透過這層關係介紹認識，兩個女孩一見如故、成了莫逆之交，國小她和丁芷容都不會打籃球，但身材條件都不錯，相約去考台南太子國中女籃，最終作罷改考永仁，反而雙雙上榜，開啟她倆成為隊友的籃球路。

「永仁國中、高中部各3年，國二、三，我跟芷容在104、105學年JHBL完成二連霸，106至108學年HBL三年，則各拿第四、二、三名，小遺憾是無緣后座，外加UBA本季第二年，累計跟芷容已並肩作戰8年，且合扛禁區，長期下來建立起深厚的革命情感。」鄭慧慈這麼說。

8年不是短時間，特別是一路習慣同在球場，且默契十足，進攻、防守，一個眼神就能溝通，鄭慧慈說：「但本季起，我得落單，沒有芷容的日子，總覺得少了些啥，感覺怪怪的。」

丁芷容選擇離開球隊，但難忘情籃球，今天利用假日，特別到台科體育館替文化加油，但超低調，對於下一步該如何走，她說尚未決定，但不排除下學年之前轉學。

鄭慧慈說，不管丁芷容轉不轉學、打不打球，她都充分尊重，且獻上祝福，尤其，一日籃球人、終身籃球人，相信丁芷容一定會做最正確的決定。

鄭慧慈上季菜鳥球季，預、複、決賽18場全勤，場均12.5分、8.6籃板、2.9助攻、1.1阻攻，新人后實至名歸，她說，本季少了最佳拍檔，禁區扛得愈辛苦，但終極目標不變，就是助文化重登后座、抱走隊史UBA第20冠。

北護3連敗，隊史一級首勝得再等等，此役以大一菜鳥莊婷羽拿10分最多，陳艾欣、郭宜沁各7分。