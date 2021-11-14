台股展望來年氣氛愈來愈熱絡，個股也瞄準新商機，搶攻鎖定作夢行情的積極型資金，法人研究機構提出，微星（2377）身為元宇宙概念股，儘管在家工作降溫、但電競需求有支撐，給予「買進」投資評等，調高目標價至210元。

金控旗下大型研究機構指出，2022年全球新冠疫苗覆蓋率大幅提升下，在家工作需求將下滑，但2022下半年為NVIDIA二年一次大改款時間，將刺激換機潮，微星電競產品比重接近70％，受在家工作退燒影響較同業來得小。以2022年推估獲利來看，目前本益比僅9.5倍，評價偏低，加上現金殖利率高，又是元宇宙受惠股，給予「買進」投資評等，把目標價由185元調升到210元。

Meta（臉書）近期積極推廣元宇宙，多家科技公司如：NVIDIA、Google、蘋果等附和，未來成長空間大。法人指出，消費者進入元宇宙世界除仰賴擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等裝置外，終端裝置如桌機、筆電的顯示甚為重要，繪圖卡功能提升將起到作用，對連接元宇宙順暢度與虛擬影像真實感均有助益。微星繪圖卡占營收比重30～35％，毛利率高於公司平均，對營運有利。

對照近期外資所作元宇宙研究，提出的幾大趨勢中，可以看到不論是電競產品的需求提高，抑或是對繪圖卡的需求等層面，微星確實都站在最受惠位置。