國民黨14日在台中舉辦「公投顧台灣 民主拚未來」，中廣董事長趙少康受邀宣講，一出場，群眾隨即熱烈歡呼，他酸民進黨立場昨非今是，卻硬凹國民黨藉公投亂台灣，並猛轟民進黨政府只敢辦公投說明會，連一對一辯論都不敢，簡直是「小人、沒膽、沒種」！

趙少康說，公投是人民意志的展現，也被民進黨認為民主最高表現，結果民進黨現在怕公投怕得要死。他回憶，當年陳水扁搞飛彈公投等，他連署發起反公投，當時是一對一辯論，如今民進黨政府連辯論都不敢，真是小人、沒膽、沒種，他們自知辯論會輸，辯不過我們。

趙酸民進黨昨非今是，以前主張藻礁永存、編核四預算、投綁大選及反對萊豬進口，現在立場全變了，可以道歉說對不起啊！民進黨黨綱台灣前途決議文清楚寫著「台灣前途由台灣2300萬人民決定」，就是用公投決定，怎麼現在硬凹國民黨藉公投亂台灣，公投怎麼亂台灣？講來講去都是他在講。

趙少康說，公投本來是不需要的，只是蔡英文當總統至今，立院的法案、人事案等，從沒聽過國民黨聲音，現在民進黨根本不尊重少數，立法院的代議政治完全失靈，

趙少康說，行政院長應是「宰相肚裡能撐船」，但蘇貞昌將黨政軍一把抓，立委質詢建議，他是如何對待鄭麗文、鄭正鈐？行政院長可以這樣嗎？如果台中市長盧秀燕跟議員說「要投降、吵死了」，不被罵死才怪。

趙少康見在場群眾情緒跟著激動，他呼籲大家不要生氣，12月18日公投投票，給民進黨政府一點顏色看看。在立法院無法跟執政黨講道理、投票也輸你，要讓民進黨知道厲害。

趙少康指出，4項案公投之中有2案與能源政策有關，蔡英文政府喊出2025非核家園，他認為很好，但是都做不到，5年來綠能只增加5％，只剩下3年，根本達不到20％目標。

趙少康說，民進黨一再宣稱推動50％天然氣發電，天然氣需國外船運到台灣，共產黨如果包圍台灣一下，天然氣就進不來了，台灣就沒電了，這樣的能源政策很危險，怎麼能把50％的發電就集中在天然氣，全世界沒有這樣搞的。