熱門夯劇《魷魚遊戲》在全球熱播，也讓腦子動得快的YouTuber兼AV監製米砂（Misa）趁機推出成人版《鮑魚遊戲》吸引萬人付費觀看，雖影片推出後仍有不少爭議，但米砂還是因此再度爆紅。而經常透過社群平台與網友互動、分相生活的她，今（13）日在IG上更新近況，並曬出「純欲女團風」辣照，竟意外走光讓網友們再度暴動。

米砂在今日下午於個人IG上PO文表示「原本想營造純欲女團風，成品怎麼看起來很像美劇裡面的太妹，會爆改制服然後和橄欖球隊長廝混的那種」，而照片中，只見米砂頭戴著可愛的狐狸耳朵髮箍，身上則穿著中空性感制服與格紋百褶裙，大秀纖細的小蠻腰。

但經過強光一照，才發現她的上衣裡疑似沒穿內衣，使性感部位若隱若現，她還不忘加碼對著鏡頭擺出各種性感的姿勢，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「P狠大....不過我愛」、「點點…」、「相當漂亮」、「我相信不是只有我放大」、「等很久了」、「舌頭有中」、「衣服太透啦」、「不可以色色哦」、「越來越漂亮」、「造型太讚」、「有點不錯」、「這個姿勢我愛了」，吸引萬人按讚。

隨著成人版《鮑魚遊戲》的大賣，網路上也出現不少續集找演員的不實訊息，讓米砂不得不跳出來澄清，還有不少網友私訊詢問她要怎麼成為男優，米砂也在限動上回覆「去問目前有在做的男優」，因為他們只要沒體力，或是有事不能來等等原因，就會引薦人代班，而她超中肯的言論也在網路上引發話題。