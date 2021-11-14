入冬天氣寒冷，越來越多人會吃薑母鴨、麻油雞暖暖身子，有醫師分享案例，一名60歲男子與朋友相聚吃薑母鴨，沒想到一走出店外就倒下，緊急送醫發現是主動脈剝離，心臟的大血管整個撕裂開來，搶救10多個小時仍不治。

心臟外科醫師袁明琦在《醫師好辣》節目中分享，60歲的男子有高血壓、高膽固醇，但並未控制得宜，有次天冷與朋友相約聚餐吃薑母鴨，結果吃完才剛走出店外，就突然不支倒地，同行友人起初以為他是喝醉，驚見狀況有異後才將他送醫，男子到院時血壓已飆到220，且出現主動脈剝離，心臟一條大血管整條撕裂開來，雖緊急手術10多個小時，仍舊救回不了男子性命。

心臟外科醫師袁明琦講述個案，因急遽溫差導致血壓過高，血管突然爆裂急救無效。（圖／翻攝《醫師好辣》YouTube）

袁明琦指出，天氣冷時血管會收縮，如果喝了熱湯、酒類的飲食，血管又會放鬆，「一放鬆、血往下沉，你到腦部的血液本來就不夠」，又跑到戶外驟冷環境血管一下子又縮起來，「一上一縮，又上不去」，就會成為致命危機。

國立台灣大學醫學院內科教授王宗道曾指出，高血壓是誘發主動脈剝離的關鍵因素，主要病患為血壓控制不良的中老年人，需定期測量血壓兩個數值，收縮壓/舒張壓若超過130/90，就屬高血壓。

王宗道補充，年輕人主動脈剝離原因則以心血管結構異常居多，也就是「馬凡氏症候群」。馬凡氏症候群患者以年輕男性為主，特徵為高瘦、手指纖細且較長，加上高度近視，由於天生結締組織較為柔軟，以致於血管壁容易破裂，引發主動脈剝離。

王宗道提醒，家族成員若有主動脈剝離病史，或罹患馬凡氏症候群，平時應養成均衡、清淡等飲食習慣，定期測量血壓，戒除菸酒，且生活作息正常，才是防患未然的最佳做法。