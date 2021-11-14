印度與中國最近的邊界談判不歡而散，印度媒也傳出將斥資興建公路前往邊境戰略要地，以便快速部署彈道導彈與重武器。不僅如此，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）還揚言，印度目前頭號敵人是中國，不是巴基斯坦，一旦發生戰爭，印度將同時獲得美國與俄羅斯的支持。

據《觀察者網》報導說，拉瓦特（Bipin Rawat）是印度第一任國防參謀長，2020年1月1日正式上任。拉瓦特除擔任國防參謀長，另外兼任國防部長與陸海空三軍種相關事務的首席軍事顧問。

報導引述印度《現在時報》電視臺（Times Now）指出，拉瓦特參加一場國防論壇時表示，在解決邊界爭端上，中印雙方缺乏 信任 彼此間的懷疑越來越多，印度在中印邊境實際控制線的主要工作首先是脫離戰鬥，其次是將緊張情勢降級，目的是回到2020年4月之前的最初狀態。同樣時間、同等距離（的撤離）至關重要，但因為現在中國的基礎設施比印度的好，所以要強調等距離的撤離。

不過他也補充說，自去年邊境衝突爆發後，中國和印度在有爭議的邊境地區增設基礎設施、軍隊和軍事裝備。印度「為喜馬拉雅邊境和海上的任何不幸事故做好了準備」，軍隊「為漫長的冬天做好了準備」。

上個月底大陸全國人大常委會會議表決通過《中華人民共和國陸地國界法》，主要內除明確了陸地國界工作的領導體制與部門職責之外，還設定陸地國界的劃定和勘定、邊境防衛與管理等等。

對此拉瓦特表示：「我們不應該受到來自中國心理遊戲的任何壓力。這是他們想要的。中國是我們今天最大的敵人，而不是巴基斯坦。」他還提到中國、阿富汗、

巴基斯坦等印度所面臨的安全課題，並呼籲印度軍隊進行重組，在北部和西部邊界地區各設戰區司令部。

拉瓦特強調，應對中國需要具有強烈的政治意圖，這是第一道威懾。如果要與中國作戰，將會同時爭取美國和俄羅斯的支持。印度技術來自西方，軍隊武器資產來自俄羅斯。如果需要與中國作戰，就需要美俄都站在印度這一邊。