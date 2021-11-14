屏東義大醫院14日動土，衛福部長陳時中（右五）、屏東縣長潘孟安（右四）都出席動土典禮。（謝佳潾攝）

屏東義大醫院14日動土，第一階段投下92.8億，將蓋醫療大樓、產後護理之家暨宿舍大樓，共有1083個床位、600多間套房，預計2025年中營運，將提供2000個就業機會，之後還有第二階段如智慧長照、以及旅館遊樂場等計畫開發。

義大醫療決策委員會主委杜元坤指出，屏東義大醫院位於「屏東縣健康產業園區」內，第一階段先投資92.8億，打造包含急性醫療醫院、住宿型長照機構（護理之家）及產後護理之家、員工宿舍等綜合性醫療園區，預計2025年中營運。

至於第二階段，杜元坤說，開發期程將視整體市場狀況及投資環境再提出醫療照護興建計畫，目前規畫項目主要包含養生、智慧長照、預防醫學等。除了占地10.66公頃的醫療園區外，義大也將打造支援產業園區，屆時將有旅館、餐廳、遊樂場、電影院、購物商城等。

杜元坤說，義聯集團對整個「屏東縣健康產業園區」的投資金額上看200億，據數據統計，高雄義大醫院有18％的病人來自屏東，院方有必要把觸角伸到屏東提供在地服務，同時也能提高在地就業機會，光醫療相關至少有2000個工作機會，若加上旅遊相關可增加至3000人就業。

屏東義大醫院院長顏政佑表示，屏東義大醫院急性醫療結合長期照護與產後護理照護，提供完整健康照護服務，將成為社區民眾健康的靠山並推行醫療在地化政策，建置高效率、高品質之重度級急救責任醫院。

他進一步介紹，醫療大樓為地下3層至地上13層樓的建築，設置急性一般病床495床、特殊病房200床，以及264床的住宿型長照機構，而產後護理之家暨宿舍大樓為地下2層至地上14層樓，提供產婦58床、嬰兒66床，並設置600多間套房供員工宿舍之用。

他說，屏東義大醫院以急重難症醫療、婦幼醫療及尖端醫療為發展重點，規畫五大中心，包括急救創傷中心、心臟血管中心、神經醫學中心、消化醫學中心、高齡醫學中心，並以精準醫療、細胞治療、高階影像設備與導入遠距醫療暨策略聯盟、智慧化就醫環境，打造成特色醫療醫院。