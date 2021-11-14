桃園中壢車站附近一家滷味店，遭網友反映，有幾次去買同品項的配料，結果結帳金額都不一樣，更令人不解的是，她發現一對移工情侶，夾了一碗沒有肉的滷味，竟要價300元，讓她直呼看不下去，並忍不住留了紙條，呼籲店家不要再欺騙移工。事件爆發後，滷味店老闆接受媒體訪問時則表示不可能，應該是誤會了。

這名女網友昨(13日)在《Dcard》表示，從國中吃到現在的滷味店，只要有經過中壢車站，都會點一樣的料(菜＋甜不辣＋水晶餃送麵)來吃，結果每次結帳價錢都不一樣，有時85或80元，有時候70元。

該名網友指出，最令她覺得誇張的是，她昨天發現一對移工情侶，夾了一碗沒有肉的滷味，竟然要價300元，因此她這次留下紙條寫道「請不要再欺騙移工們，已幾次發現多收錢，請有道德好嗎？」希望店家收拾時會看到。

事件爆發後引發喧然大波，滷味店老闆接收媒體訪問時則說「不可能，沒有這回事」，指出都是按照價目表，客人怎麼點就怎麼算，並解釋可能因為近期原物料漲價，滷味價格調漲，造成民眾誤解，並強調店內滷味品項多達60種，有時候客人一多難免會算錯，如果發現隨時都能反應，絕不是故意多算錢。

其他網友則反應「高中在那邊上補習班，就領教過那邊很多店家會亂喊價」、「大概知道原po在講哪家…吃過兩次就不想再去吃」、「以前每次去吃，店家報的價錢都跟我自己算的不一樣」、「一堆自助餐店也都這樣」，也有網友表示「看起來蠻好吃的」、「每次經過都超香…但都沒點過」。