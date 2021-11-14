2021新竹縣客家新曲獎經過初審、複審、決賽，得獎名單14日晚間揭曉。（莊旻靜攝）

2021新竹縣客家新曲獎經過初審、複審、決賽，得獎名單14日晚間揭曉，首獎由游怡婷作曲、陳弘洋填詞創作的「一首無聊个歌」，獲得評審一致認同，奪得第一名，最佳合唱歌曲獎第一名則為劉玉芳創作的「油菜花」，新竹縣長楊文科到場頒獎，他也提醒大家不忘講客語、持續推廣客家文化。

楊文科指出，大馬路久無人走就會長雜草，語言若未長期使用，講起來就會打結，若沒有客語，就沒有客家文化，因此推廣客家文化，語言是重要的施政方向，也期許透過客家新曲獎與國際接軌，打造客語音樂交流平台。

文化局長李安妤表示，此次最佳創新歌曲入圍作品，曲風十分多元，揉合客家歌謠與現代流行樂元素，不拘泥傳統客家印象，呈現人生百態。最佳合唱歌曲入圍則不約而同，以兒童合唱團在決賽時演繹作品。

在最佳創新歌曲獎部分，第2名為陳鴻全創作的「單單一蕊打碗花」、第3名則是邱憶慈的「行路」。最佳合唱歌曲獎第2名為堂珍「多桑」、第3名為邱真如的「牽牛花」，第1名可獲得獎金10萬元，2、3名分別可獲得獎金6萬元及3萬元。

2021新竹縣客家新曲獎鼓勵嫻熟客語的作詞者，評審也自參賽作品中，選出2件最佳作詞獎，包含由陳美燕作詞的「單單一蕊打碗花」，其韻腳、意境皆美。而陳弘洋則以海陸腔編寫「一首無聊个歌」，不僅獲得最佳創新歌曲獎第1名，也獲選最佳作詞獎。

抱回兩項獎項的的陳弘洋表示，由於參賽者都才華洋溢，他沒想過自己獲得獎，所創作的「一首無聊个歌」是形容年輕人不知自己要做什麼、沒有目標，將生活煩惱化為創作。他今年也特別去考客語檢定，提升客語寫作能力，以半年時間完成此次作品。

今年同時頒發首次舉辦的「2021新竹縣客語民謠歌詞獎」，以台灣民謠之父鄧雨賢創作的四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，由民眾擇曲填寫客語歌詞，以劉靜婷填詞作品「月伴」獲得第1名，徐海倫「心花開」為第2名，第3名則有王興寶的「往事如風」、「情人个花蓼」並列，期望藉由獎項，以客語歌詞傳唱鄧雨賢的經典作品，並發掘更多客語作詞人才。