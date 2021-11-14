1966年次的國內風雨衣大廠達新工業（1315）董事、總經理胡伯澤，13日晚上驚傳死訊，享年55歲，達新14日發布重大訊息，震驚外界。達新強調，公司各項業務，均由各部主管分層負責，公司目前營運一切正常。

達新總經理胡伯澤，是達新創辦人胡江河的五子，6月11日才再度回鍋擔任達新總座，並負責日本業務，與達新創辦人胡江河的長女婿-達新董事長吳子聰，胡江河四子-達新副董事長胡伯毅，形成公司經營的「鐵三角」。

胡伯澤畢業於日本立命館大學（Ritsumeikan University），自2008年出任達新總經理，直至2017年底，以個人生涯規劃為由，辭去總座，只擔任達新董事及日本達新商事負責人，該人事案2018年1月1日正式生效，直到今年6月11日才再度回鍋擔任達新總座。如今，胡伯澤回鍋短短五個月總座，卻傳出逝世的消息，令公司高層及友人，感到相當錯愕。