台灣地區今天晚間21:05發生規模5.3的有感地震，震央在宜蘭縣近海，地震深度66.7km，各地最大震度分別是：宜蘭、台北、台中、桃園3級，花蓮、新竹、南投、苗栗、雲林、嘉義、彰化2級，台東1級。

【LIVE直播】芮氏規模5.3地牛翻身超有感　氣象局出面說明｜2021.11.14
宜蘭規模5.3地震 氣象局曝原因 一周內有規模3到4餘震
一周天氣出爐 這天起氣溫再降 2波鋒面接力報到
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