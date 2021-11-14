台灣地區今天晚間21:05發生規模5.3的有感地震，震央在宜蘭縣近海，地震深度66.7km，各地最大震度分別是：宜蘭、台北、台中、桃園3級，花蓮、新竹、南投、苗栗、雲林、嘉義、彰化2級，台東1級。

【LIVE直播】芮氏規模5.3地牛翻身超有感 氣象局出面說明｜2021.11.14