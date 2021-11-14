21：05 宜蘭近海地震規模5.3 最大震度3級 雙北、桃園劇烈晃動 21:092021/11/14 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣地區今天晚間21:05發生規模5.3的有感地震，震央在宜蘭縣近海。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天晚間21:05發生規模5.3的有感地震，震央在宜蘭縣近海，地震深度66.7km，各地最大震度分別是：宜蘭、台北、台中、桃園3級，花蓮、新竹、南投、苗栗、雲林、嘉義、彰化2級，台東1級。 【LIVE直播】芮氏規模5.3地牛翻身超有感 氣象局出面說明｜2021.11.14 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭規模5.3地震 氣象局曝原因 一周內有規模3到4餘震 一周天氣出爐 這天起氣溫再降 2波鋒面接力報到 #地震 #宜蘭 #有感地震 #規模 #5.3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輻射冷卻發威 明早低溫剩13度 2地日夜溫差逾10度 21:042021/11/10 生活 清晨新北富貴角13.8度 今轉乾冷 下周一鋒面到又變天 05:422021/11/09 生活 輻射冷卻很明顯 北北基等7縣市低溫特報 清晨苗栗6.8度 02:442021/11/11 生活 人物剪影－美國際媒體署代理執行長趙克露 大刀整頓人事 確保新聞獨立 04:102021/11/14 專題周報 號召多元族群站出來 民進黨將在全台舉辦至少25場公投說明會 13:512021/11/11 政治 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 17:202021/11/12 財經 法國巴黎銀行財富管理 獨家在台推出植樹贊助計畫 17:482021/11/10 財經 一周天氣出爐 這天起氣溫再降 2波鋒面接力報到 20:002021/11/14 生活 週末「全台濕一半」降雨熱區看這裡 下波變天時間曝光 20:552021/11/12 生活 500公里外地震竟有感 氣象局曝關鍵「這還算小的」 11:022021/11/11 生活 蘇貞昌改口「法國只有一小塊有地震帶」 網友聽完狂喊一句話 14:152021/11/10 政治 東埔溫泉季熱鬧揭開序幕 浴衣火把踩街愈夜愈嗨 20:372021/11/13 生活 文蛤價格正好 南市漁民冒寒搶收 04:102021/11/10 焦點要聞 生活熱門新聞 宋姓男大生怎逃過鬼門關的？台中榮總醫：全因一個關鍵 - 生活 遇到瑪莎惡煞該怎辦？幫派過來人連千毅親傳2招自救 網驚：學到了 - 生活 大學最慘科系是啥？鄉民一面倒點名它：殘害年輕人 - 生活 瑪莎駕駛李男父母道歉 一舉動讓網大嘆：他們真的是無辜的 - 生活 惡少爸帶6萬探望被酸爆 內行人曝套路：其實他很聰明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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