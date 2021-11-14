跨越環境藩籬，讓民眾疫後在藝術中得到溫暖的慰藉！台中知名建商-鉅虹建設推動藝術生活化，即日起於台中北屯機捷特區的「鉅虹美學館」舉辦「城市記藝，記疫城市─2021亞洲當代展」，採取實體與線上同步開展，首次邀請國際藝術家參展，免費開放參觀！

鉅虹在疫情壟罩下排除萬難，首次邀請來自日本、韓國、俄羅斯、馬來西亞、澳洲等具潛力的藝術家參展，各具地方特色以及文化內涵。

鉅虹建設董事長劉品辰致力追求社區藝術生活化，本身也是業餘藝術家，對美學有獨到見解。在每次展出的藝術展品中，希望以創意為出發點，讓藝術和展覽空間以及建築結合。

他說，2021年在疫情衝擊下，在家工作、隔離，逐漸成為新生活常態，鉅虹反思藝術在當前時代的角色，緩解隔離時代的孤獨感，希望藉由藝術在逆境之中找到希望，也是此次展覽主題發想初衷。

「城市記藝，記疫城市─2021亞洲當代展」14日在「鉅虹美學館」舉行開幕典禮，展期到2022年2月5日。策展人知名女性藝術家廖迎晰，以雕塑橫跨兩岸及亞洲，擅長將城市美學概念，融入地方特色及文化，與鉅虹原創建築品牌精神不謀而合。在鉅虹董事長劉品辰邀請下，去年在鉅虹美學館參展的她，今年接下策展人一職。

廖迎晰說，延續鉅虹支持本土藝術的精神，期望打造出國際藝術交流平台，邀請來自國內外包含日本的岡本慈子 Yasuko Okamoto、俄羅斯 Alya、韓國金賢美、馬來西亞鐘金鉤、澳洲李瑋、中國北京藍京華、中國成都劉劍、中國上海柴文濤和崔彤，以及國內藝術家鄭宏南、鐘俊雄、黃海雲、陸先銘、賴新龍、洛貞、張騰遠、林（火喜）俊等共計 17位藝術家及其作品展出，涵蓋油畫、版畫、裝置、雕塑等豐富類型。

「城市記藝，記疫城市─2021 亞洲當代展」今日透過會外座談會進行多方交流，邀請建築與藝術跨界人士共同對話，包括上境設計總監吳靜宜、前台中市建築經營協會理事長楊玄吉、前台中市文化局長林輝堂、高雄駁二藝術特區創始人之一林（火喜）俊、前悍圖社長賴新龍、陶文岳、洛貞等，共同探討建築與藝術對於再造城市的集體記憶，建築師、開發商、藝術家所扮演的角色。

與此同時，鉅虹在北屯機捷新案「映一彎綠」，備受市場矚目。鉅虹副總陳國仁表示，該案住宅產品規劃38-46坪3房、51-56坪4房，每坪開價39-44萬元，目前採預約潛銷，3房幾乎被預約一空！他透露，鉅虹明年將轉移陣地、在水湳「文商段」與南區13期重劃區大慶站附近推案；同時，也在佈局烏日區九德與前竹重劃區土地！

鉅虹副總林俊國表示，「映一彎綠」正對千坪水曲生態公園，鉅虹魄力認養進行綠化，挑選台灣在地原生樹種，包括櫸木、杜英、穗花棋盤腳等。多樣性植被，為都市淨化空氣，阻擋熱能降低溫室效應，從家開始打造宜人的綠色之島。建築借景築綠，引水述情，地下室微氣候採光天井，從停車場、交誼廳、大廳、健身房，每個畫面接是風景，與水曲生態公園的四季流轉相輝映。

鉅虹對城市共好的推動不遺餘力，建築與周邊環境的關聯，一直是品牌在規劃之初所關注的重點。從「水岸系列」行道樹認養，打造水岸最美一公里；到「閱上景」市定古蹟積善樓認養，保留五棵百年榕樹，重塑城市集體記憶。

一連串的公園、公共空間認養，以再造與活化等手法進行環境整合，綜觀地貌和區域環境，反覆推敲，量身打造，讓自然像是從建築長出來，展現一貫的「原創建築，自然共生」理念，再建人與土地的親密關係，凸顯鉅虹在城市美學再造扮演了重要角色。