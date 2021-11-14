日本媒體報導，太平洋戰爭時期的著名主戰場-硫磺島正在抬升中，使得附近水域的沉沒軍艦重新浮出水面，被稱為「幽靈艦隊」(ghost fleet)。

軍事網(Military.com)報導，最早的消息從10月18日開始，當時就有媒體拍攝到硫磺島黑色沙灘附近的水域，浮起愈來愈多二戰時期的船隻，原因很可能是附近的海底火山正在活動。

硫磺島本身就是個海底火山島，島上的摺鉢山仍然持續噴氣。附近的海底火山一直都很活躍，有時會產生新的小島，只是存在時間不長，自1900 年以來，附近曾因海底火山噴發形成3次小島，然而它們最終被海潮沖刷，僅成為水下的暗礁。

這些浮出水面的沉船，有些日本的而有些是美國的；在 1945年2月~ 3月的硫磺島戰役爆發前，日本守軍刻意自沉不少船支，企圖形成水下工事以阻止美軍登陸艇上岸；另一方面，在美軍登陸過程中，美軍也擊沉一些完成運輸的登陸艇，以堆積成臨時人工港，從而為後續部隊更快速的卸載人員和物資。

地質報告說：「硫磺島多年來一直在穩步抬升，。」

日本氣象廳火山部門的一名官員在10月27日透過電話告訴《星條旗報》(Stars and Stripes)，硫磺島下方的火山活動多年來一直活躍，持續抬升整座島，該島自 2014 年以來，每年以平約上升3英尺(約90公分)的速度在擴大，現在海拔已超過 50英尺(15公尺)。

日本防衛省一名發言人表示，火山活動、不斷上升的島嶼，還不至於影響硫磺島的戰略工作。當地持續是日本自衛隊的救災和飛行訓練場地，美國海軍也在當地訓練新晉飛行員的擬航艦起降。

不過，硫磺島離日本本土相當遙遠，因此美國海軍和日本政府一直在尋找硫磺島以外的訓練中心，最可能的是鹿兒島縣以南的馬毛島，已收購了大部分土地，但基礎建設還沒完成，尚不清楚何時可以使用。