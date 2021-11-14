美國缺工狀況問題未解，勞工部公布的最新數據顯示，9月離職總人數達440萬人，打破史上單月最多人離職的紀錄，且就業市場所留下的職位空缺數量仍處在高位，這也成為美國經濟復甦的重大隱憂。

綜合外媒報導，美國9月離職人數達440萬人，比8月的430萬人還多10萬，連續兩個月刷新有史以來單月最多人離職的紀錄，其中離職人數增幅最大的領域為藝術、娛樂、服務業及部分地方、州政府的工作。

報導指出，造成此次重大離職潮的原因，包括美國9月新冠疫情的數量居高不下，許多人對出外工作感到擔憂，此外，照顧家中孩童與老人的時間變長，不少人被迫調整工作內容。不具名的分析師表示，離職人數上升與疫情有關，離職者主要來自需要與人面對面接觸的行業。

由於大規模的離職潮，使得就業市場中出現越來越多的職位空缺，美國9月整體職位空缺達1040萬，雖比8月的1060萬相比有所下滑，但仍處在歷史高點，這也成為美國面對疫情經濟復甦的重大危機。