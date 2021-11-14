柬埔寨首相洪森14日宣布，從15日開始凡完成新冠疫苗接種，和有72個小時內篩檢為陰性證明的國內外旅客，入境後不須隔離14天。目前被隔離而完成接種的國內外旅客也解除隔離。柬埔寨目前接種率近90％，為亞洲最高的國家之一。

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