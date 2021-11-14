15日起入境柬埔寨 完成新冠疫苗接種者免隔離 21:522021/11/14 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柬埔寨首相洪森14日宣布，從15日開始凡完成新冠疫苗接種，和有72個小時內篩檢為陰性證明的國內外旅客，入境後不須隔離14天。目前被隔離而完成接種的國內外旅客也解除隔離。柬埔寨目前接種率近90％，為亞洲最高的國家之一。 北京證券交易所15日開張 首批合格投資者超過400萬戶 11月擬混打 AZ＋BNT或莫德納 #接種 #柬埔寨 #新冠疫苗 #國內外 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲擬明年1月起為12歲以下施打疫苗 16:422021/11/14 國際 船員不再是疫苗孤兒 04:102021/11/14 專題周報 本土、死亡＋0 增8例境外移入 4人為突破性感染 14:042021/11/14 生活 北市診所23人 AZ第二劑誤打成莫德納 04:102021/11/14 生活新聞 像喝奶茶 大陸吸入式新冠疫苗亮相 04:102021/11/14 焦點新聞 高端出不了國開放混打 北市議員：是美國奇怪還是蔡政府奇怪？ 19:222021/11/14 政治 大專宿舍防疫指引 學校「校外獨棟宿舍」可安排檢疫、隔離使用 09:452021/11/14 生活 國民男星遭突破性感染確診新冠 經紀公司證實：有接種2劑疫苗 20:082021/11/14 娛樂 全台首位！他打2劑高端＋1劑BNT 怒轟政府：被當笨蛋 11:542021/11/14 生活 台灣研製疫苗太慢 空有SARS經驗 04:102021/11/14 焦點要聞 彰化國中生打BNT右腿失去知覺 急診住院 14:252021/11/14 生活 財經熱門新聞 6月才回鍋達新任總經理 胡伯澤辭世享年55歲 - 財經 - 工商 單月440萬人離職破紀錄 美經濟爆重大危機 - 財經 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 萬海、長榮、陽明前三季獲利全出爐 水手曝疑點嗆：台股笑死人 - 財經 16檔元宇宙新焦點 崛起 投資概念「全境擴散」！ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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